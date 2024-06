En direct

19:48 - Le Nouveau Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'autre question qui entoure ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 17,97% à Condé-sur-Sarthe pour ce tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (4,44%), l'écologiste Marie Toussaint (5,18%) ou encore ceux de Léon Deffontaine (1,8%) le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 27% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Condé-sur-Sarthe, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 30,34% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,45% pour Yannick Jadot, 2,43% pour Fabien Roussel et 3,17% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La progression foudroyante du RN à Condé-sur-Sarthe en 5 ans Alors que tirer de cet ensemble de chiffres ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Condé-sur-Sarthe entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Condé-sur-Sarthe début juin Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. C'est en effet la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui a fini première des élections européennes 2024 à Condé-sur-Sarthe, avec 31,82% des suffrages (301 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 20,08%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 17,97%.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Condé-sur-Sarthe ? L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection suprême. Condé-sur-Sarthe avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,03%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 35,37% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 16,51% et 5,45% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 35,05% contre 64,95%.

12:32 - À Condé-sur-Sarthe, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Condé-sur-Sarthe en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,9% au premier tour, contre 30,34% pour Chantal Jourdan (LFI-PS-PC-EELV), Condé-sur-Sarthe faisant partie de la 1ère circonscription de l'Orne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 46,93% contre 53,07% pour les vainqueurs. Chantal Jourdan remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Condé-sur-Sarthe : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Condé-sur-Sarthe, le scrutin est en cours. Dotée de 1 140 logements pour 2 490 habitants, la densité de la commune est de 303 hab/km². Ses 137 entreprises attestent une économie favorable. Dans la commune, 15,68% des résidents sont des enfants, et 28,31% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 37,77% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,23%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 645 euros par an. À Condé-sur-Sarthe, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Condé-sur-Sarthe À Condé-sur-Sarthe, le taux d'abstention sera l'un des facteurs clés du scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,43% au premier tour et seulement 54,5% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 21,6% des électeurs inscrits dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,1% au premier tour. Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?