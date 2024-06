Résultat des législatives à Cormicy : l'élection 2024 en direct

11:02 - Cormicy : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Comment les habitants de Cormicy peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,83%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (77,57%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,44%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 542 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,95%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,12%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,52% à Cormicy, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.