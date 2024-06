Résultat des législatives à Courcy : l'élection 2024 en direct

11:02 - Courcy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Devant le bureau de vote de Courcy, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 247 habitants répartis dans 496 logements, ce bourg présente une densité de 66 habitants par km². Ses 65 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le bourg, 22,04% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 22,45% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 35,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 49,87% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 81,43 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Courcy écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.