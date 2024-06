En direct

19:43 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Coutouvre à la loupe La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 11,36% à Coutouvre. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 16% sur place. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 13,27% des suffrages dans la localité.

18:42 - La progression éclair de l'extrême droite à Coutouvre en 5 ans Que retenir des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Il est donc possible que le RN termine à près de 20% à Coutouvre ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Coutouvre au début du mois ? Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est majeur. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc également pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Coutouvre, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, cumulant 36,3% des voix contre Valérie Hayer à 17,53% et Raphaël Glucksmann à 11,36%. Si on entre dans le détail, 147 habitants l'ont choisie dans la ville.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Coutouvre au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Coutouvre lors du premier tour de la présidentielle avec 29,53%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,68%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 10,57% et 7,21% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 44% contre 56%.

12:32 - À Coutouvre, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces législatives sera très analysé. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Coutouvre en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,84% au premier tour, contre 42,86% pour Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains), Coutouvre votant pour la 5ème circonscription de la Loire. Sur la commune de Coutouvre, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national. Une victoire, donc, pour Antoine Vermorel-Marques dans la localité.

11:02 - Les défis socio-économiques de Coutouvre et leurs implications électorales Dans la commune de Coutouvre, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 50 hab/km² et 41,56% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 6,99% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (21,4%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 402 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,01%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,85%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Coutouvre mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 36,86% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Coutouvre Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des dernières consultations politiques ? Début juin, lors des européennes, le taux d'abstention s'élevait à 46,7% des électeurs de Coutouvre. L'abstention était de 41,87% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,37% au premier tour et seulement 52,27% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.