19:47 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Creysse ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Creysse, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,72% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,28% pour Yannick Jadot, 4,59% pour Fabien Roussel et 2,16% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment terminé à 12,27% à Creysse début juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 25% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Creysse Que retenir de cet ensemble de scores ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 36% à Creysse ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Creysse le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin sera peut-être raccord avec le verdict établi le 9 juin dernier. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Creysse, à 40,5%, soit 307 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 13,85% et Raphaël Glucksmann à 12,27%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Creysse lors de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 29,9% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Creysse. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,68%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 6,84% des voix pour sa part. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est aussi la candidate de l'ancien FN qui gagnait à Creysse avec 50,88%, devant Emmanuel Macron à 49,12%.

12:32 - Quel verdict à Creysse pour le Rassemblement national au premier tour ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections 2024. Les élections législatives avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à Creysse. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de la Dordogne, c'est Serge Muller qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 28,27%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 53,90%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,10%.

11:02 - Comment la composition démographique de Creysse façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Creysse, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 159 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,81%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (77,94%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 726 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,40%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,66%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Creysse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,64% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Leçons à tirer de la participation aux élections législatives à Creysse Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 443 inscrits sur les listes électorales à Creysse, 45,11% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 38,66% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,98% au premier tour. Au second tour, 48,56% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 422 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,93% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 23,93% au deuxième tour.