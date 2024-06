Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Croissy-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet cumulé 15,44% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,72% pour Yannick Jadot, 0,78% pour Fabien Roussel et 0,82% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 14,85% à Croissy-sur-Seine. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 25% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,87%), de Marie Toussaint (6,2%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,78%).

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Croissy-sur-Seine

Dans la ville de Croissy-sur-Seine, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,68% ont 60 ans et plus. Le taux important de cadres, représentant 48,39%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,14% et d'une population étrangère de 13,16% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,95% à Croissy-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.