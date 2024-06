En direct

19:51 - Un électorat de gauche estimé entre 30% et 43% à Crolles pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en attirer une part. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Crolles, le binôme Nupes avait en effet glané 30,94% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les instituts de sondage ? Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 21,57% à Crolles le 9 juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 43% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Crolles ? Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des indices se distinguent… Si on tient compte de la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN a toutes les chances de se situer à environ 20% à Crolles. Une estimation qui concorde avec les électeurs également arrachés par les lepénistes sur place en 5 ans, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - La particularité Crolles lors des élections européennes Le résultat de ces législatives va sans doute s'approcher plus encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Crolles lors des récentes européennes, avec 21,57% des voix. La liste surclassait alors celle de Valérie Hayer avec 18,76% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 17,95%.

14:32 - Crolles avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Avec 13,3%, c'est un score insuffisant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Crolles au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,68% et 22,25% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 74,86% contre 25,14% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Le RN ne convainquait pas dans la commune de Crolles il y a deux ans, lors des législatives, avec 12,56% au premier tour, contre 37,64% pour Florence Jay (Ensemble !), Crolles faisant partie de la 5ème circonscription de l'Isère. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Florence Jay (Ensemble !) pour le leadership localement.

11:02 - Crolles aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A la mi-journée des élections législatives, Crolles apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 32,08% de cadres pour 8 317 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 769 entreprises démontrent une économie prospère. Dans l'agglomération, 18,65% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,59% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 221 résidents étrangers, soit 2,70% de la population, favorise son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,25%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 531 € par an. À Crolles, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Crolles Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des élections passées ? Début juin, pendant les élections européennes, le taux de participation atteignait 62,58% des inscrits sur les listes électorales de Crolles, à comparer avec un taux de participation de 58,21% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 56,87% au premier tour et seulement 55,06% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Crolles ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 80,85% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 77,65% au second tour, soit 5 166 personnes.