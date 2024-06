Résultat des législatives à Cugnaux : premiers chiffres de l'élection 2024

La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Raphaël Glucksmann avait atteint 19,57% à Cugnaux le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 38% sur place. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Cugnaux, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 32,79% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,28% pour Yannick Jadot, 2,27% pour Fabien Roussel et 2,8% pour Anne Hidalgo).

Que conclure de cette avalanche de scores ? Le RN devrait se stabiliser à 20% à Cugnaux lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par les élections du 9 juin se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'addition est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la localité.

Le choix du président de la République est probablement la principale clé pour juger une préférence politique locale. Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 28,94% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 26,02%. La double-finaliste au niveau national ne finissait ici qu'avec 17,48% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,02% devant Marine Le Pen (33,98%).

Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent apporte des indices précieux au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Avec 15,6% à Cugnaux, le Rassemblement national était distancé par les 32,79% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 7ème circonscription de la Haute-Garonne. Sur la commune de Cugnaux, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au cours du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

Les données démographiques de Cugnaux révèlent les tendances électorales

La structure démographique et socio-économique de Cugnaux définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 12,58% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec 47,9% de population active et une densité de population de 1352 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 847 €/an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 6 320 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,07% et d'une population immigrée de 12,12% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,45%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cugnaux, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.