En direct

19:48 - Un résultat aux législatives entre 31% et 41% à Cuverville pour le Nouveau Front populaire ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Front populaire ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Cuverville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 41,4% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 16,01% à Cuverville. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Cuverville Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN soit tout proche des 30% à Cuverville ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Cuverville le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Cuverville, à 32,36%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 16,46% et Raphaël Glucksmann à 16,01%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Cuverville lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Cuverville avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,91%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 28,48% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,74% et 4,68% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,92% contre 58,08%.

12:32 - Arthur Delaporte (LFI-PS-PC-EELV) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Cuverville Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé pour ces élections des députés, localement, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Cuverville, cumulant 19,36% des suffrages sur place, contre 41,40% pour Arthur Delaporte (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale (63,30% contre 36,70% pour le RN). Arthur Delaporte remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Cuverville et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cuverville, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 898 logements pour 2 278 habitants, la densité de la ville est de 1024 habitants/km². L'existence de 96 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (95,32%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 40,45% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 46,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 217,00 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Cuverville contribue à façonner l'avenir de la France.

09:32 - C'est l'heure de voter à Cuverville : la participation au cœur des préoccupations À Cuverville, quelle abstention aux législatives ? À Cuverville, le niveau de participation constituera immanquablement un critère décisif de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,94% au premier tour et seulement 51,73% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 667 personnes en âge de voter dans la localité, 18,23% étaient restées chez elles. L'abstention était de 17,46% au premier tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?