En direct

19:43 - À Cuzieu, quels seront les reports du vote de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en attirer une portion. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 8,89% à Cuzieu début juin. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 15% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,55% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Cuzieu Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà gagné 18 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN termine à près de 34% voire plus à Cuzieu ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration du Rassemblement national à Cuzieu Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Cuzieu, avec 48,25% des voix, soit 304 voix, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 12,22%, elle-même suivie par la liste de François-Xavier Bellamy avec 8,89%.

14:32 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle il y a deux ans à Cuzieu ? Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à Cuzieu au cours de la présidentielle avec pas moins de 32,94% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,3% et 11,66% des voix. Cuzieu n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 7,27% des voix. Avec 49,53%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,47%.

12:32 - Quel résultat à Cuzieu pour le RN aux élections législatives ? Regarder le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Cuzieu lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription de la Loire, c'est Grégoire Granger qui arrivait en tête au premier tour avec 26,42%. C'est pourtant Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Cuzieu au second tour, avec 56,04%.

11:02 - Démographie et politique à Cuzieu, un lien étroit Dans la commune de Cuzieu, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,31% et une densité de population de 129 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (8,4%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 543 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,38%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,6%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Cuzieu mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,32% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Législatives précédentes à Cuzieu : retour sur la participation électorale L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 à Cuzieu (42330). Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,52% au premier tour. Au deuxième tour, 37,8% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Cuzieu cette année ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 76,64% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, contre une participation de 80,61% au premier tour, soit 956 personnes. Les campagnes pour faire "barrage" au RN sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Cuzieu.