19:39 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Daix scruté La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Daix, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,46% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment cumulé 14,5% à Daix début juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 22% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Daix en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 12 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN soit tout proche des 20% à Daix ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 23,92% à Daix le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Daix, à 23,92%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 23,92% et Raphaël Glucksmann à 14,5%.

14:32 - Daix avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour juger une préférence politique locale. Daix avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 13,76%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 39,9% des voix. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 12,38% et 10,69% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 26,53% contre 73,47%.

12:32 - Quel verdict à Daix pour le bloc présidentiel ce soir ? Le score en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection localement. Le RN n'a pas convaincu à Daix en 2022, lors des élections des députés, avec 10,78% au premier tour, contre 36,63% pour Didier Martin (Ensemble !), Daix faisant partie de la 1ère circonscription de la Côte-d'Or. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 29,82% contre 70,18% pour les vainqueurs. Didier Martin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Daix Quel portrait faire de Daix, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 32,64% de cadres pour 1 529 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 107 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (90,83%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 43,58% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,8% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1,35 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, à Daix, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Daix ? Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Daix, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 55,97% au premier tour. Au second tour, 53,53% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,15% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 83,55% au premier tour, soit 1 021 personnes. Les populations des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?