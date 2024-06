Résultat des législatives à Dalhunden : l'élection 2024 en direct

14:25 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Dalhunden

Quelle influence la population de Dalhunden exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,55%. De plus, le taux de familles propriétaires (88,15%) met en relief l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,43%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 400 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,60%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,35%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Dalhunden mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,16% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.