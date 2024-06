En direct

19:48 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 28% et 31% à Damigny à l'issue de ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Damigny, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,1% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une poussée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 19,48% à Damigny début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 31% sur place.

18:42 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Damigny en 5 ans Difficile de mettre en perspective cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Damigny entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à près de 20% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 24,45% à Damigny le 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 256 habitants de Damigny passés par les urnes se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a cumulé ainsi 24,45% des votes devant Valérie Hayer à 21,01% et Raphaël Glucksmann à 19,48%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Damigny au premier tour de la dernière présidentielle L'élection suprême est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Damigny lors du premier tour de la présidentielle avec 39,51%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 16,18%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,44% et 7,08% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 27,86% contre 72,14%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Damigny ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au premier tour des législatives 2022, Damigny, couverte par la 1ère circonscription de l'Orne, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 28,10%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 14,34%. A l'issue du second round, c'est en revanche Marie-Annick Duhard (La République en Marche) qui remportera le plus de voix, avec 53,52% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Damigny Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Damigny comme partout en France. Avec ses 2 406 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 498 foyers fiscaux. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,08%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,87% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2232,31 € par mois, la ville ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Damigny écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - Damigny : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Au cours des dernières années, les 2 468 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, sur les 1 868 inscrits sur les listes électorales à Damigny, 42,4% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 42,94% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,66% au premier tour et seulement 46,54% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 20,95% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 20,77% au deuxième tour.