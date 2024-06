Résultat des législatives à Dampierre-en-Burly : l'élection 2024 en direct

Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Dampierre-en-Burly au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Mathilde Paris au sommet au premier tour, avec 31,77% dans la ville, partie intégrante de la 3ème circonscription du Loiret. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 61,99%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,01%.

11:02 - Élections législatives à Dampierre-en-Burly : un éclairage démographique

Dans les rues de Dampierre-en-Burly, le scrutin est en cours. Avec ses 1 431 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 79 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 21,84% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 17,63% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,37% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2215,55 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Dampierre-en-Burly, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.