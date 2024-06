Résultat des législatives à Dampierre-en-Yvelines : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - La particularité Dampierre-en-Yvelines lors des élections européennes Les résultats de ce 30 juin seront certainement plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Dampierre-en-Yvelines lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 22,71% des bulletins. La liste devançait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 19,66% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 13,93%.

14:32 - 40,6% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Dampierre-en-Yvelines La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection suprême. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 40,6% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 13,13%. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 8,66%. Et La candidate du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 25,04% contre 74,96%.

12:32 - Quel score à Dampierre-en-Yvelines pour le bloc présidentiel au premier tour ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un enseignement clé au moment de l'élection du jour. Les élections législatives 2022 à Dampierre-en-Yvelines ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 8,24% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription des Yvelines, alors que les candidats LREM réuniront 44,90% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle (68,94% contre 31,06% pour le RN). Jean-Noël Barrot remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les données démographiques de Dampierre-en-Yvelines révèlent les tendances électorales Quelle influence les électeurs de Dampierre-en-Yvelines exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,5%. De plus, le taux de ménages propriétaires (77,2%) met en exergue l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 41,55%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,00%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,73%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (53,4%), témoigne d'une population instruite à Dampierre-en-Yvelines, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Dampierre-en-Yvelines Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 016 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les précédentes européennes, sur les 829 personnes en âge de voter à Dampierre-en-Yvelines, 64,29% étaient allées voter. La participation était de 62,53% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 62,95% au premier tour et seulement 59,85% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Dampierre-en-Yvelines ? Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.