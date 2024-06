Résultat des législatives à Dampierre-sur-Salon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - La liste RN à 47,73% à Dampierre-sur-Salon le 9 juin dernier Le résultat des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut donc sembler encore plus indispensable au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Dampierre-sur-Salon, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, cumulant 47,73% des votes devant Valérie Hayer à 9,29% et Raphaël Glucksmann à 8,86%. Dans le détail, 221 votants ont alors été séduits par le RN dans la ville.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Dampierre-sur-Salon au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen s'était illustrée à Dampierre-sur-Salon lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 36,94% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,46% et 10,48% des voix. Dampierre-sur-Salon n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 9,32% des suffrages pour sa part. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est encore la candidate de l'ancien Front national qui l'emportait à Dampierre-sur-Salon avec 59,68%, devant Emmanuel Macron à 40,32%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Dampierre-sur-Salon ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Dampierre-sur-Salon, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 24,25% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 46,25% pour Dimitri Doussot (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il cumulait pourtant 56,48% des voix, devant les candidats Ensemble ! (43,52%). C'est donc Antoine Villedieu chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Élections législatives à Dampierre-sur-Salon : un éclairage démographique Dans la ville de Dampierre-sur-Salon, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Avec 27% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,77%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,06%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 409 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,22%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,63%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Dampierre-sur-Salon mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 45,37% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Election à Dampierre-sur-Salon : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2024 sera le taux d'abstention à Dampierre-sur-Salon (70180). La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national serait de nature à faire augmenter la participation à Dampierre-sur-Salon. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, 77,99% des électeurs inscrits dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 79,46% au premier tour, ce qui représentait 619 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,84% au premier tour. Au second tour, 47,28% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quel député succédera à Antoine Villedieu dans la 1ère circonscription de la Haute-Saône ?