19:47 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Denguin ? Une autre question qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Denguin, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,84% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 18,42% à Denguin le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux ce soir, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Denguin Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais des pistes se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Denguin dans la moyenne nationale concernant le RN au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes à Denguin. Le mouvement a enregistré 30,55% des suffrages, contre Raphaël Glucksmann à 18,42% et Valérie Hayer à 12,24%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Denguin lors de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est sans doute la principale clé pour estimer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Denguin lors du premier tour de la présidentielle avec 28,37%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 21,76%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,08% et 9,96% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 42,31% contre 57,69%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Denguin ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Denguin, obtenant 16,76% des votes sur place, contre 32,84% pour Jean-Yves Lalanne (Nupes). Denguin optera en revanche pour Josy Poueyto (LREM) au second tour, finalement en tête localement avec 50,22%.

11:02 - Les données démographiques de Denguin révèlent les tendances électorales À Denguin, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 141 habitants/km² et un taux de chômage de 6,99%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (6,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 761 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,78%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,05%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Denguin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,66% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Abstention à Denguin : que retenir des précédentes élections ? L'étude des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 42,64% des électeurs de Denguin (Pyrénées-Atlantiques) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 45,54% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,48% au premier tour. Au second tour, 48,88% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.