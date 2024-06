Résultat des législatives à Deuil-la-Barre : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Deuil-la-Barre fait envie Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Deuil-la-Barre, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,99% des votes dans la localité. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 13,92% à Deuil-la-Barre. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 23,71% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,18% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,87% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 43% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 5 points à Deuil-la-Barre Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices se distinguent… La progression du RN se montre déjà forte à Deuil-la-Barre entre le score de Jordan Bardella en 2019 (14,24%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (19,4%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 19% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - L'exception Deuil-la-Barre lors des élections du 9 juin Consulter des résultats plus récents semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le RN n'a pas séduit il y a quelques semaine en effet, à Deuil-la-Barre, la liste Bardella terminant deuxième avec 19,4% aux européennes. La liste de Manon Aubry confisquait la première place avec 23,71%.

14:32 - Deuil-la-Barre avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle L'élection suprême est sans doute la référence pour juger une tendance politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 32,78% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 29,25%. Marine Le Pen s'en trouvait pour sa part reléguée à 12,6%. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 73,65% contre 26,35% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - À Deuil-la-Barre, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les législatives 2022 à Deuil-la-Barre ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 11,5% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription du Val-d'Oise, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 31,99% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 48,33% contre 51,67% pour les vainqueurs. C'est en revanche Estelle Folest (LREM) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Élections législatives à Deuil-la-Barre : un éclairage démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Deuil-la-Barre regorge de diversité et d'activités. Avec ses 26,22% de cadres supérieurs pour 22 510 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 2 085 entreprises, Deuil-la-Barre offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (69,61%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 2 959 résidents étrangers, représentant 13,42% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,24%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 32 539 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. Deuil-la-Barre manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Deuil-la-Barre À Deuil-la-Barre, l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,13% au premier tour et seulement 45,88% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 67,44% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 73,65% au premier tour, c'est-à-dire 10 633 personnes.