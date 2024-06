Résultat des législatives à Dijon : de premiers chiffres révélateurs

17:11 - Un tremblement de terre aussi à Dijon début juin ? Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Dijon, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 21.19% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 17.8% et Valérie Hayer à 15.85%. Si on entre dans le détail, 9959 électeurs se sont tournés vers elle dans la cité.

16:48 - 30.01% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Dijon Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 15.11% contre 30.01% pour Emmanuel Macron et 27.07% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 69.89% contre 30.11% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

16:31 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Dijon ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN ratait complètement la première marche à Dijon en 2022, lors des législatives, avec 12.54% au premier tour, contre 33.57% pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 3 circonscriptions de la commune. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

15:43 - Dijon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Dijon se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 159 346 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 12 315 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 43% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,49% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 15 106 résidents étrangers, représentant 9,49% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2274,96 euros par mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Dijon, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

15:34 - La taux de participation en hausse par rapport à 2022 En Côte-d’Or (21), le taux de participation au premier tour des élections législatives à midi est de 23,11%. Il était de 21,45 % à la même heure en 2022, selon les chiffres de la préfecture. La participation observée est légèrement en-dessous du niveau national à midi : 25,90%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

10:59 - Les législatives débutent à Dijon : la participation en question L'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux de participation à Dijon (21000). Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,17% au premier tour et seulement 48,46% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 71,16% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 76,59% au premier tour, c'est-à-dire 65 698 personnes.