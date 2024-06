Résultat des législatives à Dinan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les votes de la gauche unie convoités La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Dinan, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,16% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 19,82% à Dinan début juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (7,13%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (7,35%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,11%) le 9 juin. Autrement dit un total de 35% sur place.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Dinan ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette Rassemblement national pourrait se situer à 20% à Dinan lors du premier tour de ces législatives si la dynamique annoncée par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - Le RN à 20,97% à Dinan le 9 juin Cette hiérarchie a vécu. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Dinan. Le bulletin glanait 20,97% des votes, soit 1270 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 20,07% et Raphaël Glucksmann à 19,82%.

14:32 - Dinan avait voté Macron lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de la présidentielle. Ce sont Emmanuel Macron avec 34,75% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,3% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Dinan. La double-finaliste à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 15,46% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 71,49% devant Marine Le Pen (28,51%).

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Dinan en 2022, lors des législatives, avec 10,54% au premier tour, contre 41,66% pour Hervé Berville (La République en Marche), Dinan votant pour la 2ème circonscription des Côtes-d'Armor. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés La République en Marche avec 43,51% contre 56,49% pour les vainqueurs. Hervé Berville remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dinan : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des législatives, Dinan regorge de diversité et d'activités. Avec ses 14 675 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 397 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 3 647 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 34,59% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 493 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 4,65%, Dinan se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2343,26 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,54%, annonçant une situation économique mitigée. En somme, à Dinan, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation à Dinan : les leçons des précédentes élections Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, 57,41% des inscrits sur les listes électorales de Dinan avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 56,28% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,78% au premier tour. Au deuxième tour, 55,06% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 74,77% dans la ville. Le taux de participation était de 75,77% au premier tour, c'est-à-dire 8 095 personnes.