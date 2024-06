En direct

19:50 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Domfront en Poiraie La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, avance dans le brouillard. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Domfront en Poiraie, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,71% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 11,29% à Domfront en Poiraie. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit un cumul de 20% sur place.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Domfront en Poiraie Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On ne peut donc pas exclure que le RN arrive à environ 20% ou plus à Domfront en Poiraie ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Domfront en Poiraie dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes Le résultat qui a été établi lors des élections il y a quelques jours est historique. Regarder juste derrière nous semble donc d'autant plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Domfront en Poiraie, à 30,75%. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 18,5% et Raphaël Glucksmann à 11,29%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Domfront en Poiraie au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Domfront en Poiraie lors du premier tour de la présidentielle avec 33,85%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,05%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 12,59% et 6,92% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 38,6% contre 61,4%.

12:32 - Que montrent les résultats des législatives 2022 pour Domfront en Poiraie ? Le RN ne convainquait pas dans la commune de Domfront en Poiraie en 2022, lors des législatives, avec 13,11% au premier tour, contre 41,63% pour Bernard Soul (Les Républicains), Domfront en Poiraie étant partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Orne. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Chantal Jourdan (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la première position localement.

11:02 - Élections législatives à Domfront en Poiraie : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Domfront en Poiraie, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 4 155 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 267 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 22% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 40,81% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Domfront en Poiraie accueille une communauté diversifiée, avec ses 172 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,79%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1906,79 € par mois. À Domfront en Poiraie, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Domfront en Poiraie : scrutin en cours La participation sera indiscutablement l'une des clés des législatives 2024 à Domfront en Poiraie (61700). Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,77% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 30,14% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,43% au premier tour. Au deuxième tour, 55,08% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays est de nature à ramener les électeurs de Domfront en Poiraie dans les isoloirs.