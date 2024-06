Résultat des législatives à Donzac : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin au soir fera sans doute écho au verdict tombé le 9 juin dernier. 50,64% des voix se sont en effet portées vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Donzac, contre Valérie Hayer à 9,44% et Raphaël Glucksmann à 9,01%. Le mouvement nationaliste a attiré ainsi 236 électeurs de Donzac.

Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Elément saillant : le RN avait fait au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 36,41% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 16,34% et 13,75%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,62% contre 39,38%).

Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Donzac lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne, c'est Marine Hamelet qui démarrait en pôle position au premier tour avec 41,22%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 58,82%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,18%.

11:02 - Donzac : démographie, élections et perspectives d'avenir

Devant le bureau de vote de Donzac, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 035 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 46 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le bourg, 18,12% des résidents sont des enfants, et 7,95% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 37,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1432,94 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour finir, à Donzac, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.