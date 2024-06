Résultat des législatives à Dracy-le-Fort : l'élection 2024 en direct

Impossible de ne pas mentionner le scrutin qui a secoué le pays il y a quelques jours. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a fini première des élections européennes à Dracy-le-Fort. Ladite liste a séduit 30,16% des votes, contre Valérie Hayer à 22,22% et François-Xavier Bellamy à 13,28%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Dracy-le-Fort ?

Dracy-le-Fort avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,04%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 36,86% des votes. Éric Zemmour et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 12,36% et 10,13% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 35,71% contre 64,29%.