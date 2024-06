Résultat des législatives à Ducos : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Ducos La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Front populaire ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives précédentes à Ducos. Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) s'illustrait au premier tour, avec 74,18% des bulletins. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est Jean-Philippe Nilor (Régionaliste ) Régionaliste qui l'emportait. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 14,08% à Ducos. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 46% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - À Ducos, des candidats RN favoris ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on trouve une progression de 2 points à Ducos. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 15 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi s'attendre à 9% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Un cas particulier pour Ducos lors des élections du 9 juin Le score de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. La liste de Bardella n'a fini que deuxième en effet aux élections du Parlement européen il y a quelques semaines à Ducos. La liste de Manon Aubry a fini en première place avec 25,56%, contre 16,73% pour le RN.

14:32 - 51,85% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Ducos C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La commune de Ducos avait offert à Marine Le Pen 12,14% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé cette fois la patronne du RN avec respectivement 51,85% et 14,37% des votes. C'est pourtant bien Marine Le Pen qui remportait finalement l'élection, avec 64,17%, devant le candidat LREM à 35,83% au second tour.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Ducos Au premier tour des législatives 2022, Ducos, couverte par la 4ème circonscription de la Martinique, verra le binôme estampillé Régionaliste l'emporter avec 74,18%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 1,95%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Le poids démographique et économique de Ducos aux législatives A mi-chemin des législatives, Ducos foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 17 912 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 236 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 950 foyers fiscaux. Dans la commune, 16,08% des résidents sont des enfants, et 6,12% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 370 résidents étrangers, Ducos est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 757 €/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,98%, annonçant une situation économique fragile. À Ducos, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Ducos Le taux d'abstention sera l'un des critères clés de ces élections législatives à Ducos (97224). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 75,51% au premier tour. Au second tour, 70,58% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Ducos ? Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 51,08% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 53,03% au premier tour.