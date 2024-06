En direct

19:40 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Dun-le-Palestel scruté Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Dun-le-Palestel, le binôme Nupes avait en effet glané 17,49% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 12,83% à Dun-le-Palestel début juin. Mais ce sont 18% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (2,18%), de l'EELV Marie Toussaint (2,66%) et enfin de Léon Deffontaine (2,18%).

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 17 points à Dun-le-Palestel Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 38,01% pour la liste Bardella à Dun-le-Palestel le 9 juin dernier Impossible de ne pas mentionner le scrutin qui a eu lieu il y a une poignée de semaines. 38,01% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Dun-le-Palestel, face à Valérie Hayer à 14,29% et Raphaël Glucksmann à 12,83%. Le RN cumulait ainsi pas moins de 157 habitants de Dun-le-Palestel passés par les bureaux de vote.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Dun-le-Palestel au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Dun-le-Palestel lors du premier tour de la présidentielle avec 26,86%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,21%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 12,14% et 9,39% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 46,29% contre 53,71%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce dimanche à Dun-le-Palestel ? En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Dun-le-Palestel, cumulant 17,73% des voix sur place, contre 32,76% pour Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !). Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Jean-Baptiste Moreau (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - Dun-le-Palestel : démographie, élections et stratégies politiques À Dun-le-Palestel, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 21% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,72%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (67,64%) met en exergue le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (41,71%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 426 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,51%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,43%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Dun-le-Palestel mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 42,81% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux de participation lors des dernières législatives à Dun-le-Palestel : ce qu'il faut retenir Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes élections. Il y a trois semaines, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 53,01% au sein de Dun-le-Palestel (Creuse). La participation était de 51,63% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,64% au premier tour et seulement 53,58% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Dun-le-Palestel cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,49% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 75,3% au second tour, ce qui représentait 619 personnes.