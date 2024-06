Résultat des législatives à Dunes : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une avance du RN à Dunes le 9 juin dernier Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. 49,35% des voix ont en effet cheminé vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Dunes, face à Raphaël Glucksmann à 10,54% et Valérie Hayer à 10,17%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec 267 électeurs de Dunes.

14:32 - À Dunes, le résultat de la présidentielle résonne toujours L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. La commune de Dunes avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe du RN écrasait le match avec 35,64% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,54% et 11,08% des voix. Jean Lassalle finissait au pied de ce podium avec seulement 9,07% des voix pour sa part. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est aussi la candidate du parti frontiste qui avait le plus convaincu avec 56,7%, devant Emmanuel Macron à 43,3%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Il y a deux ans, lors des législatives à Dunes, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 28,21% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 45,97% pour Christian Astruc (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 61,28%. Christian Astruc s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Dunes : tour d'horizon démographique La composition démographique et socio-économique de Dunes détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des législatives. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 18,5% des résidents sont des enfants, et 8,58% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (72,3%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 555 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,5%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,41%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Dunes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,74% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Dunes L'étude des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Début juin, lors des élections européennes, 55,65% des inscrits sur les listes électorales de Dunes (Tarn-et-Garonne) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 54,61% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,95% au premier tour. Au second tour, 55,34% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau de la France, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.