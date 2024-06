En direct

19:51 - À Eaunes, que vont trancher les électeurs de l'ancienne Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Eaunes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 23,9% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 14,82% à Eaunes pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 26% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (7,76%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,61%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,63%).

18:42 - Le RN a nettement progressé à Eaunes en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 40% à Eaunes ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Eaunes au début du mois Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Eaunes, avec 38,42% des bulletins devant celle de Raphaël Glucksmann avec 14,82%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 12,05%.

14:32 - Eaunes avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini première avec 28,61% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Eaunes. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,52% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,27%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,42% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,61% contre 52,39%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Aux législatives en 2022 à Eaunes, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 27,1% des votants étant convaincus par son binôme, contre 27,33% pour Sandrine Mörch (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (52,06%). Sandrine Mörch conservait donc son avance sur place.

11:02 - Démographie et politique à Eaunes, un lien étroit A la mi-journée des élections législatives, Eaunes foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 6 510 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 444 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (7,12%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 193 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, 45,22% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 349,14 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Eaunes manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Eaunes : analyse du pourcentage de participation aux élections législatives Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Eaunes (31600), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,4% au premier tour. Au deuxième tour, 55,8% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 21,7% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,8% au premier tour.