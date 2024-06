En direct

19:43 - Les supporters de la gauche unie scrutés L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Front populaire ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 14,31% à Écotay-l'Olme début juin. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 23% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Écotay-l'Olme, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 17,33% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,21% pour Yannick Jadot, 2,82% pour Fabien Roussel et 2,03% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 14 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Écotay-l'Olme Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 14 points à Écotay-l'Olme entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 20% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Écotay-l'Olme il y a trois semaines Le résultat de ce 30 juin sera peut-être bien plus rapproché du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Écotay-l'Olme, la liste RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 26,13% des suffrages devant Valérie Hayer à 19,53% et Raphaël Glucksmann à 14,31%. Dans le détail, 190 habitants l'ont désignée dans la cité.

14:32 - 37,18% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Écotay-l'Olme L'élection du président de la République est incontestablement la clé pour jauger une tendance politique locale. Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour plus de voix aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait rassemblé 16,72% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 37,18%, suivi donc de Marine Le Pen avec 16,72% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,77%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 30,47% contre 69,53%).

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des dernières législatives à Écotay-l'Olme Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN ne convainquait pas à Écotay-l'Olme en 2022, lors des élections des députés, avec 9,99% au premier tour, contre 37,30% pour Julien Borowczyk (La République en Marche), Écotay-l'Olme faisant partie de la 6ème circonscription de la Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains (51,42% contre 48,58% pour le RN). Mais c'est Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Écotay-l'Olme : ce qu'il faut savoir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Écotay-l'Olme comme dans toute la France. Dotée de 570 logements pour 1 265 habitants, la densité de la commune est de 189 habitants/km². Avec 56 entreprises, Écotay-l'Olme est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 47,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 56,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 246,92 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Écotay-l'Olme, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Écotay-l'Olme À Écotay-l'Olme (42600), le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur clé de ces législatives. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 34,86% au premier tour. Au second tour, 40,62% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 13,87% au sein de la ville. L'abstention était de 16,11% au deuxième tour.