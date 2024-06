En direct

19:46 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes à Écouves ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait terminé à 13,19% à Écouves pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 25% sur place. Lors du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané aussi 25% des votes dans la localité.

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Écouves Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Écouves entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 26% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Écouves au début du mois Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi sensé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 236 votants d'Écouves ont en effet préféré le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, glanait ainsi 31,13% des voix face à Valérie Hayer à 20,98% et Raphaël Glucksmann à 13,19%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Écouves lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection présidentielle. Écouves avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,53%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 34,74% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,59% et 6,65% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 35,35% contre 64,65%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous électoral du jour. Avec 18,63% à Écouves, le Rassemblement national avait été devancé par les 30,90% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (55,59% contre 44,41% pour le RN). Marie-Annick Duhard remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Écouves : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Écouves, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec une population de 1 664 habitants répartis dans 772 logements, cette commune présente une densité de 86 hab par km². Ses 80 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (87,31%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 39,78% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 43,56% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 211,01 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Écouves, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Écouves ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins électoraux précédents. Lors des dernières élections européennes, 41,64% des personnes habilitées à voter à Écouves avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 41,11% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,29% au premier tour et seulement 52,86% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.