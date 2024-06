Résultat des législatives à Élancourt : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les supporters de la gauche unie convoités Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 15,53% à Élancourt. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 39% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (18,88%), de l'EELV Marie Toussaint (5,52%) ou encore de Léon Deffontaine (1,92%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Élancourt, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 33,09% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par le RN à Élancourt Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 18% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Élancourt il y a trois semaines ? Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient encore plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Élancourt, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 21,48% des suffrages face à Manon Aubry à 18,88% et Valérie Hayer à 16,1%. Ce sont ainsi 1849 votants qui l'ont choisie dans la ville.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Élancourt au premier tour de l'élection présidentielle Dans les bureaux de vote d'Élancourt, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec 13,68%, la cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,3% et 29,17% des voix. Le second tour laissera en retrait Marine Le Pen, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 73,05% contre 26,95% pour Le Pen.

12:32 - William Martinet (Nupes) en avance lors des dernières législatives à Élancourt Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche à Élancourt il y a deux ans, lors des législatives, avec 10,98% au premier tour, contre 33,09% pour William Martinet (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Élancourt votant pour la 11ème circonscription des Yvelines. Bis repetita au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Ensemble ! L'emporter.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Élancourt Au cœur de la campagne électorale législative, Élancourt est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 25,67% de cadres pour 26 082 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 593 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 6 885 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (81,88%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 2 419 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, près de 32,37% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 468,28 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Élancourt, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Élancourt L'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 sera le niveau de participation à Élancourt. Les habitants des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 16 446 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,79% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 27,4% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,39% au premier tour et seulement 49,19% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Élancourt pour les élections législatives ? Quel député succédera à Aurélie Piacenza dans la 11ème circonscription des Yvelines ?