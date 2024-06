Résultat des législatives à Enghien-les-Bains : premiers chiffres de l'élection 2024

La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus de voix aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait engrangé 10,42% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,03%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 20,71% et Éric Zemmour avec 12,94%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 24,43% contre 75,57%).

11:02 - Comprendre l'électorat d'Enghien-les-Bains : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et la situation socio-économique d'Enghien-les-Bains déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans la ville, 16,28% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 10,42% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 38,54%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 15,50% et d'une population étrangère de 8,64% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,25% à Enghien-les-Bains, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.