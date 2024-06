Résultat des législatives à Épinay-sous-Sénart : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les électeurs de la gauche unie observés La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 12,68% à Épinay-sous-Sénart. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 33,37% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,23% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,95% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 50% sur place. La réserve de voix apparaît comme importante à Épinay-sous-Sénart. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Épinay-sous-Sénart, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 45,78% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Épinay-sous-Sénart avant les législatives Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'étiquette Rassemblement national devrait s'approcher de 20% à Épinay-sous-Sénart lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les européennes du 9 juin se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 33% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est assez risqué, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Épinay-sous-Sénart à contre-courant lors des européennes 2024 Les résultats de ces législatives vont peut être s'approcher davantage du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le Rassemblement national n'a pas rassemblé les électeurs il y a quelques semaine en effet, à Épinay-sous-Sénart, Jordan Bardella devant se contenter de la deuxième place à 21,87% aux élections du Parlement européen. La liste de Manon Aubry finissait en première place avec 33,37%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections d'Épinay-sous-Sénart ? Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 47,34% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 20,53%. Marine Le Pen ne s'arrogeait alors que 13,95%. Et La candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 31,05% contre 68,95%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Épinay-sous-Sénart Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune d'Épinay-sous-Sénart en 2022, lors des législatives, avec 13,26% au premier tour, contre 45,78% pour Nadhera Beletreche (Nupes), Épinay-sous-Sénart votant pour la 9ème circonscription de l'Essonne. Au second round, c'est encore Nadhera Beletreche qui glanera le plus de votes, avec 63,89% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Épinay-sous-Sénart Dans la commune d'Épinay-sous-Sénart, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 47% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 4,6% de plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 323 € par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 28,43% et d'une population étrangère de 22,78% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,76% à Épinay-sous-Sénart, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Election à Épinay-sous-Sénart : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Épinay-sous-Sénart (91860). Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 62,94% au premier tour. Au second tour, 62,65% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 198 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 29,09% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 37,94% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs d'Épinay-sous-Sénart.