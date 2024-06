En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 28% et 29% à Erdre-en-Anjou pour la nouvelle coalition de gauche ? Une autre question qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Erdre-en-Anjou, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,23% des votes dans la localité. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les sondages ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 15,14% à Erdre-en-Anjou. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (6,27%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (6,12%) et enfin de Léon Deffontaine (1,85%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 28% sur place.

18:42 - L'extrême droite a solidement gagné du terrain à Erdre-en-Anjou Difficile d'avoir les idées claires après tous ces chiffres. Mais des indices se dégagent… Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 10 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Erdre-en-Anjou le 9 juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler encore plus sensé au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 619 électeurs d'Erdre-en-Anjou ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella glanait 31,03% des voix face à Valérie Hayer à 17,89% et Raphaël Glucksmann à 15,14%.

14:32 - Erdre-en-Anjou avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,3% contre 35,88% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 15,62% et 5,25% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,83% contre 62,17%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu à Erdre-en-Anjou en 2022, lors des élections législatives, avec 20,74% au premier tour, contre 36,18% pour Philippe Bolo (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Erdre-en-Anjou votant pour la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (53,60% contre 46,40% pour le RN). Philippe Bolo remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Erdre-en-Anjou : démographie et socio-économie impactent les législatives Quel portrait faire d'Erdre-en-Anjou, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 5 780 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité démographique. Ses 261 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 626 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,96%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,03% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,97%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2065,23 € par mois. À Erdre-en-Anjou, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Erdre-en-Anjou L'un des critères importants des législatives 2024 sera immanquablement le taux de participation à Erdre-en-Anjou. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 21,93% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,63% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,85% au premier tour. Au deuxième tour, 54,93% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Erdre-en-Anjou ? La perte de pouvoir d'achat serait notamment capable d'impacter la participation à Erdre-en-Anjou.