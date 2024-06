Résultat des législatives à Escatalens : l'élection 2024 en direct

Le choix du chef de l'Etat est certainement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. On remarque que le RN avait réalisé au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans à Escatalens que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait rassemblé 33,69% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 17,76% et 15,01%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 61,68% contre 38,32%).

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Escatalens

La composition démographique et la situation socio-économique d'Escatalens façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,13% et une densité de population de 60 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,96%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 450 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,14%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,9%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Escatalens mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,42% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.