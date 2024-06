En direct

19:49 - À Étiolles, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 15,05% à Étiolles. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 26% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 20,33% des bulletins dans la commune.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 11 points à Étiolles Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais des tendances apparaissent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 21% ou plus à Étiolles ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 25,2% à Étiolles le 9 juin dernier Impossible de ne pas mentionner le scrutin qui a eu lieu il y a quelques jours. Le résultat de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Étiolles, avec 25,2%, soit 350 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 19,58% et Raphaël Glucksmann à 15,05%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Étiolles lors de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Étiolles lors du premier tour de la présidentielle avec 35,83%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 16,25%. Étiolles n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,09% et 11,25% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 30,69% contre 69,31%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc présidentiel en 2022 Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Les élections législatives 2022 à Étiolles ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 13,06% dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription de l'Essonne, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 43,39% des voix. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Marie Guévenoux (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - Étiolles : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Étiolles comme dans toute la France. Avec ses 34,9% de cadres pour 3 086 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 255 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (85,34%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 133 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,48%, participe à son multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 510,23 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Étiolles manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières législatives à Étiolles : quelles tendances ? Au fil des dernières années, les 3 234 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, durant les européennes, le taux d'abstention atteignait 44,19% dans la commune d'Étiolles. Le taux d'abstention était de 44,44% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,67% au premier tour et seulement 48,8% au second tour. Au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 25,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 22,1% au premier tour.