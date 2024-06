En direct

19:40 - À Évaux-les-Bains, que vont choisir les supporters de l'ancienne Nupes ? L'autre question qui accompagne ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Évaux-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,37% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ? Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 11,32% à Évaux-les-Bains. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 23% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a fortement progressé à Évaux-les-Bains Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Évaux-les-Bains dans la moyenne française concernant Jordan Bardella début juin Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 179 habitants d'Évaux-les-Bains passés par les urnes se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella glanait ainsi 34,36% des suffrages face à Valérie Hayer à 14,2% et Raphaël Glucksmann à 11,32%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Évaux-les-Bains lors de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Évaux-les-Bains lors du premier tour de la présidentielle avec 28,05%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,12%. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 20,05% et 5,69% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 48,97% contre 51,03%.

12:32 - Quel score à Évaux-les-Bains pour Ensemble ce dimanche soir ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune d'Évaux-les-Bains en 2022, lors des élections des députés, avec 16,57% au premier tour, contre 29,38% pour Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !), Évaux-les-Bains faisant partie de la 1ère circonscription de la Creuse. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Catherine Couturier (Nupes) au sommet localement.

11:02 - Évaux-les-Bains : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quelle influence la population d'Évaux-les-Bains exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 21% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 17,04% ont 75 ans et plus. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 11,43%, souligne que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,82%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,44%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,13%, comme à Évaux-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Les élections législatives à Évaux-les-Bains (23110) sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Évaux-les-Bains (23110) ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,1% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 24,5% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,6% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Évaux-les-Bains ? La perte de pouvoir d'achat pourrait potentiellement ramener les électeurs d'Évaux-les-Bains dans les isoloirs.