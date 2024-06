Résultat des législatives à Excenevex : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un 32,33% dans la moyenne nationale pour Bardella à Excenevex aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 151 habitants d'Excenevex passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, enregistrait 32,33% des suffrages devant Valérie Hayer à 16,06% et Raphaël Glucksmann à 10,92%.

14:32 - Excenevex avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,85% contre 30,88% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,62% et 11,32% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 40,1% contre 59,9%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune d'Excenevex il y a deux ans, lors des législatives, avec 14,63% au premier tour, contre 24,66% pour Anne-Cécile Violland (Ensemble !), Excenevex votant pour la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. Excenevex se tournera d'ailleurs encore vers Anne-Cécile Violland au second tour, finalement en tête localement avec 62,46%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Excenevex : ce qu'il faut retenir À Excenevex, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec une densité de population de 164 hab/km² et 52,08% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,69% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (69,21%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 374 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,67% et d'une population étrangère de 9,42% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,39%, comme à Excenevex, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Elections législatives précédentes à Excenevex : l'impact de l'abstention L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Excenevex (74140). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 41,56% au premier tour. Au deuxième tour, 38,22% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 77,53% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 77,8% au deuxième tour, soit 694 personnes. Les habitants des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?