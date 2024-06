Résultat des législatives à Faye-l'Abbesse : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 30 juin seront certainement plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'affichait en tête des européennes 2024 à Faye-l'Abbesse. L'extrême droite glanait 33,43% des votes, soit 116 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 17,58% et Raphaël Glucksmann à 12,97%.

14:32 - 32,42% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Faye-l'Abbesse

La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le résultat de la présidentielle. Faye-l'Abbesse avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,57%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 32,42% des voix. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 16,48% et 5,31% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,57% contre 58,43%.