19:40 - À Felletin, qui vont élire les supporters de la gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Felletin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,22% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 15,3% à Felletin le 9 juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 39% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Felletin Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Felletin le 9 juin Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques semaines est historique. Se retourner sur le dernier vote en date peut donc sembler d'autant plus sensé au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. 31,41% des voix ont en effet cheminé vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Felletin, devant Raphaël Glucksmann à 15,3% et Manon Aubry à 13,98%. Le mouvement eurosceptique cumulait ainsi 191 votants de Felletin.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Felletin au premier tour de la dernière présidentielle Felletin avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,29%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 26,66% des votes. Felletin n'offrait que les troisième et quatrième places à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec respectivement 22,51% et 6,04% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 44,94% contre 55,06%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Felletin ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif livre des indices précieux au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des législatives 2022, Felletin, couverte par la 1ère circonscription de la Creuse, verra le binôme Nupes s'imposer avec 34,22%, alors que le RN sera derrière à 14,36%. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les données démographiques de Felletin révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Felletin comme dans toute la France. Avec une population de 1 536 habitants répartis dans 1 217 logements, cette commune présente une densité de 123 habitants par km². Ses 126 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (52,1%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 21,68% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 260,51 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Felletin incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - C'est le moment de voter à Felletin pour les législatives À Felletin, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera sans nul doute l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,84% au premier tour et seulement 54,93% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Felletin ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 79,03% des personnes aptes à voter dans la localité avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 72,99% au second tour, c'est-à-dire 800 personnes.