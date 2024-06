En direct

19:48 - Qui vont choisir les électeurs de gauche à Fère-Champenoise ? Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 5,82% à Fère-Champenoise. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 10% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Fère-Champenoise, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 9,44% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 15 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Fère-Champenoise Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à près de 40% à Fère-Champenoise ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella bien au-dessus de sa moyenne nationale à Fère-Champenoise le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté aux européennes 2024 à Fère-Champenoise. Ladite liste a enregistré 53,17% des votes, devant Valérie Hayer à 11,77% et François-Xavier Bellamy à 8,99%.

14:32 - 42,73% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Fère-Champenoise La présidentielle avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La leader du RN s'imposait avec 42,73% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,59% et 11,86% des voix. Valérie Pécresse héritait de la quatrième place avec 6,16% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 64,17%, devant Emmanuel Macron à 35,83%.

12:32 - À Fère-Champenoise, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Fère-Champenoise, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 32,68% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 41,97% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers droite (58,09%). Charles de Courson conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Fère-Champenoise Comment les habitants de Fère-Champenoise peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Avec 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,03%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2096,08 €/mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 718 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,85%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (13,94%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Fère-Champenoise mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,08% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Fère-Champenoise À Fère-Champenoise, l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives sera sans aucun doute le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,44% au premier tour. Au deuxième tour, 54,41% des votants ne se sont pas déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 24,73% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 26,48% au premier tour.