Résultat des législatives à Férolles : l'élection 2024 en direct

15:36 - Férolles avait voté Macron lors de la présidentielle 2022

L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Férolles avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,72%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 30,75% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,52% et 7,04% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 39,49% contre 60,51%.