Résultat des législatives à Fessy : l'élection 2024 en direct

L'élection du chef de l'Etat est probablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,91% contre 29,89% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,96% et 6,83% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,97% contre 58,03%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Fessy : ce qu'il faut retenir

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Fessy mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. Dans le bourg, 21,35% des résidents sont des enfants, et 4,19% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,73%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 395 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,81%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,91%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Fessy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,22% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.