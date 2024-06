Résultat des législatives à Féternes : l'élection 2024 en direct

16:31 - Féternes dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella au début du mois

Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Le 9 juin en effet, à Féternes, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 32,59% des suffrages face à Valérie Hayer à 11,21% et Raphaël Glucksmann à 9,27%.