Résultat des législatives à Finhan : l'élection 2024 en direct

Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi observer avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui nous préoccupe maintenant. Le 9 juin en effet, à Finhan, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, récoltant 45,86% des votes face à Raphaël Glucksmann à 12,1% et Valérie Hayer à 8,92%. Ce sont ainsi 288 électeurs qui ont été séduits par le RN dans la cité.

Il faut retenir que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur chiffre aux législatives à Finhan que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La leader du parti avait accumulé 36,96% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 19,14% et 18,7%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,75% contre 39,25%).

A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très scruté. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Finhan lors des législatives 2022. C'est en effet Marine Hamelet qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 38,38% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 62,90%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,10%.

Devant le bureau de vote de Finhan, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Dotée de 680 logements pour 1 499 habitants, la densité de la commune est de 131 habitants/km². L'existence de 70 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (82,65%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 24,5% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 51,75% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 715,97 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Finhan, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.