19:39 - À Fleurey-sur-Ouche, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Fleurey-sur-Ouche, le binôme Nupes avait en effet cumulé 25,67% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,41% pour Yannick Jadot, 3,59% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 19,28% à Fleurey-sur-Ouche. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit un total de 31% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 12 points à Fleurey-sur-Ouche Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera à près de 25% voire plus à Fleurey-sur-Ouche ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,51% dans la moyenne nationale pour Bardella à Fleurey-sur-Ouche le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives fera probablement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste de Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Fleurey-sur-Ouche, avec 30,51% des électeurs (220 voix) devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 19,28%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 15,67%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Fleurey-sur-Ouche au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Fleurey-sur-Ouche avec 19,72% contre 30,72% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,3% et 8,17% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 34,41% contre 65,59%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très commenté pour cette élection du Parlement 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Avec 17,64% à Fleurey-sur-Ouche, le RN avait été devancé par les 32,76% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas de changement au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Didier Martin (LREM) pour la première position localement.

11:02 - Fleurey-sur-Ouche : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quel portrait faire de Fleurey-sur-Ouche, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 466 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 114 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 458 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,31% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 59,06% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,43% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1067,29 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Fleurey-sur-Ouche manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Fleurey-sur-Ouche À Fleurey-sur-Ouche (21410), l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 40,82% au premier tour. Au second tour, 45,57% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Fleurey-sur-Ouche ? En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 19,04% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 13,71% au premier tour.