Résultat des législatives à Fleury : l'élection 2024 en direct

Analyse démographique des élections législatives à Fleury

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Fleury mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 4,57% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec 48,51% de population active et une densité de population de 115 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (8,41%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 586 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,05%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,8%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,84%), témoigne d'une population instruite à Fleury, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.