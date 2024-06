Résultat des législatives à Francheville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Francheville, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe L'autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la création du Nouveau Front populaire. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Francheville, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,16% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,97% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,96% pour Yannick Jadot, 1,73% pour Fabien Roussel et 1,83% pour Anne Hidalgo). A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 16,6% à Francheville. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme de 31% sur place.

18:42 - La forte évolution du Rassemblement national à Francheville Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Francheville entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut conclure que le RN sera à près de 18% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 21,13% à Francheville il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est révélateur. C'est en effet la liste RN portée par Jordan Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Francheville, avec 21,13% des votes exprimés, soit 1303 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 20,27%, et Raphaël Glucksmann avec 16,6%.

14:32 - Quel a été le dénouement de la présidentielle 2022 à Francheville ? L'élection du président de la République est probablement la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'arrogeant que 14,26% contre 37,49% pour Emmanuel Macron et 17,97% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 28,52% contre 71,48%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très commenté. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Francheville en 2022, lors des élections législatives, avec 10,94% au premier tour, contre 35,47% pour Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Francheville étant partie intégrante de la 12ème circonscription du Rhône. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés LREM avec 34,11% contre 65,89% pour les vainqueurs. Cyrille Isaac-Sibille conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections à Francheville : l'impact des caractéristiques démographiques Au cœur de la campagne électorale législative, Francheville est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 25,4% de cadres supérieurs pour 15 204 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 1 185 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,06% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Francheville accueille une communauté diversifiée, avec ses 739 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 3079,77 € par mois, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Francheville incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Abstention aux élections législatives à Francheville : un regard approfondi Au fil des dernières années, les 15 414 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, 61,07% des électeurs de Francheville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 57,67% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,36% au premier tour. Au second tour, 53,26% des électeurs se sont déplacés. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour.