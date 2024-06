Résultat des législatives à Fréthun : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Fréthun comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 567 logements pour 1 395 habitants, la densité de la commune est de 163 hab par km². Avec 82 entreprises, Fréthun se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,83%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,25% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 34,52% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 420,01 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Ainsi, à Fréthun, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Fréthun : un regard approfondi

Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 409 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Lors des dernières élections européennes, sur les 1 062 inscrits sur les listes électorales à Fréthun, 47,83% étaient restés chez eux. L'abstention était de 45,54% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,85% au premier tour et seulement 54,18% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Fréthun ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.