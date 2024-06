Résultat des législatives à Frotey-lès-Vesoul : l'élection 2024 en direct

Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi évident au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Frotey-lès-Vesoul, à 30,85%. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 21,23% et Raphaël Glucksmann à 14,26%.

14:32 - 32,33% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Frotey-lès-Vesoul

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Frotey-lès-Vesoul lors du premier tour de la présidentielle avec 32,33%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,72%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 17,35% et 6,37% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 41,89% contre 58,11%.