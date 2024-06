Résultat des législatives à Fublaines : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un tremblement de terre aussi à Fublaines début juin ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des élections européennes à Fublaines. Ladite liste glanait 41,16% des votes, face à Raphaël Glucksmann à 14,32% et Manon Aubry à 10,51%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Fublaines lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen a surperformé à Fublaines lors de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 29,93% des suffrages dès le premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 23,85% et 22,81% des voix. Fublaines n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 7,11% des voix. Nouveau coup de poing de Marine Le Pen au 2e tour face à Emmanuel Macron avec 53,26%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national en 2022 Revenir sur le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment de l'élection du jour. Les législatives 2022 avaient donné lieu à un bon démarrage pour le RN à Fublaines. C'est en effet Béatrice Roullaud qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 28,47% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 53,71%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,29%.

11:02 - Fublaines et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Fublaines comme dans toute la France. Avec ses 1 391 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 58 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 720 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,93%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 32,76% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 38,95% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 290,16 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Fublaines, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Fublaines Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, au moment des européennes, le taux d'abstention représentait 50,59% des inscrits sur les listes électorales de Fublaines. Le taux d'abstention était de 53,02% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,59% au premier tour. Au second tour, 51,94% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Fublaines cette année ? Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017.